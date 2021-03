Coronavirus ultime notizie: Biden promette il vaccino a tutti gli americani entro maggio. Israele: malati gravi ai minimi da dicembre

11:01 Ifo: in Germania molte più persone potrebbero lavorare in smart working

In Germania, molte più persone potrebbero lavorare in smart working da casa. Questo è il risultato di un recente studio condotto dall'Istituto ifo, secondo il quale solo circa il 30% dei dipendenti ha lavorato almeno alcune ore da casa nel mese di febbraio. “Un immenso 56% del potenziale per il lavoro a distanza rimane non sfruttato dalle aziende e dai dipendenti. L'obbligo di lavoro a distanza per i datori di lavoro, che è stato adottato a gennaio per limitare il numero di infezioni Covid-19, non ha finora avuto pieno effetto”, dice il ricercatore dell'ifo Jean-Victor Alipour, uno degli autori dello studio.

La percentuale di aziende che utilizzano il lavoro a distanza era dell'81% a febbraio. Se la Germania vuole superare il coronavirus e riaprire l'economia, più persone dovranno lavorare da casa, scrivono gli autori. Questo potrebbe significare estendere l'obbligo di lavoro a distanza ai dipendenti. “Allo stato attuale, tutto ciò che viene richiesto ai dipendenti in Germania è che accettino di lavorare da casa se richiesto. La Francia e il Belgio, d'altra parte, lo scorso inverno hanno reso obbligatorio per loro farlo”, dice Alipour.

Un modo per rendere il lavoro da casa più attraente sia per i dipendenti che per i datori di lavoro è quello di incentivarlo - per esempio, limitando il numero di persone ammesse in ufficio, aumentando così le spese delle aziende per le postazioni di lavoro in ufficio, o offrendo migliori incentivi fiscali per coloro che hanno la possibilità di lavorare da casa. Attualmente, le persone che lavorano da casa possono dedurre 5 euro al giorno, fino a un massimo di 600 euro, dalle loro tasse. “Ma questo è inteso solo come un modo per aiutare a coprire i costi, non come un incentivo”, dice Alipour.