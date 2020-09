Coronavirus, ultime notizie. Salute-Iss, indice Rt a 1,18. Francia vicina alla soglia dei 9.000 casi nelle 24 ore. Lancet: vaccino russo sviluppa anticorpi. Oms, vaccinazione diffusa a metà 2021

16:02 Onu: passi indietro per le donne, 435 milioni povere in 2021

L'impatto della pandemia di Covid colpisce in modo sproporzionato le donne, spingendone in povertà 47 milioni in più nel 2021 e allargando il divario con gli uomini. Le donne in povertà estrema, che vivranno con 1 dollaro e 90 cent al giorno o meno, saranno 435 milioni nel 2021, secondo le nuove stime diffuse da Un Women in occasione del 25esimo anniversario della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino. E non torneranno ai livelli pre-Covid fino al 2030. “I governi, gli amministratori locali e le imprese di ogni tipo non devono lasciarlo succedere”, è l'appello della direttrice esecutiva di Un Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, che chiede di mettere al primo posto le donne e i bambini “nelle scialuppe di salvataggio politiche ed economiche” di fronte alla crisi e lavorare a nuove alleanze per un “cambiamento profondo e sistematico per le donne e per il mondo”. Il tasso di povertà femminile era previsto in calo del 2,7% tra il 2019 e il 2021, ma le nuove stime indicano un aumento del 9,1% dovuto alla crisi del Coronavirus. Così nel 2021, ogni cento uomini tra i 25 e i 34 anni che vivono in povertà ci saranno 118 donne, ed entro il 2030 queste saliranno a 121, secondo i dati del rapporto 'From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19'. In questo contesto, gli effetti economici e sociali dell'epidemia, incluso l'aumento della violenza contro le donne, per Mlambo-Ngcuka, “minacciano di annullare molti dei progressi raggiunti a fatica negli ultimi 25 anni”. Allo stesso tempo, però, la direttrice di Un Women rivendica che il “valore “eccezionale della leadership femminile nella crisi è alla luce del sole, così come il riconoscimento di quanto il lavoro e i movimenti delle donne hanno sostenuto il mondo, dalla vita domestica alla lotta per i diritti umani, fino alle economie nazionali”.