Coronavirus ultime notizie: Puglia, il governatore Emiliano: altri treni da nord, rischio contagio

08:08 Il bilancio

Duecentocinquanta morti in più in un giorno sono il bilancio reso noto dalla protezione civile venerdì sull’effetto dell’epidemia da coronavirus in Italia. Sono 17.660 i contagiati (comprese le vittime e i guariti), 14.955 i malati (aumento di 2.116 in un giorno), 1.439 le persone guarite (181 in più). Sempre alti i numeri della Lombardia: 9.820 contagiati, 890 morti, 4.435 ricoverati, 650 in terapia intensiva. Dalla Cina all’Italia è arrivato un cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate di materiali e macchinari sanitari. Una delegazione di 9 medici allo Spallanzani di Roma. A Milano, il governatore Fontana frena sull’ospedale da realizzare negli spazi della Fiera al Portello: per ora non si farà.

Sul fronte delle politiche economiche, il Mef differisce i versamenti in scadenza il 16 marzo. Nel decreto in arrivo oggi previsti 3,8 miliardi per mutui, Pmi e banche.