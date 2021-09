Coronavirus ultime notizie. Fda autorizzerà terza dose Pfizer in Usa per over 65

7:05 Vaccini, Fda autorizzerà terza dose Pfizer in Usa per over 65

La Food and Drug Administration autorizzerà a breve la terza dose del vaccino anti Covid Pfizer. Lo riporta Bloomberg citando una fonte vicina alla vicenda.

Dalle prime indiscrezioni, l’autorizzazione in emergenza dovrebbe scattare per tutti gli over65, le persone a rischio di contrarre malattie gravi e chi è a rischio di contagio per lavoro.