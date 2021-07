Coronavirus ultime notizie. In Israele oltre 500 nuovi casi, mai così tanti da marzo

8:31 Zaia: «Abbiamo meno vaccini del necessario, in Veneto potremmo farne il doppio»

«La fotografia di oggi è chiara, in Veneto siamo passati da quasi 500 ricoveri in terapia intensiva a 12, facciamo fatica a trovare positivi, incontriamo molte difficoltà a fare i tamponi previsti: abbiamo un target da 30mila test al giorno, ma con questa bassa circolazione del virus chi mette a disposizione le narici? Comunque, non dobbiamo abbassare la guardia, andiamo avanti con la mascherina, seguendo il principio dell’ombrello: se piove lo apri, allo stesso modo se c’è assembramento la metti». Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al quotidiano La Stampa. «Noi stiamo vaccinando, le dosi ci sono, anche se in numero inferiore rispetto al nostro sforzo possibile: possiamo fare 80-100mila vaccinazioni al giorno, oggi ci fermiamo a circa 40mila - sottolinea Zaia - Non è colpa di Figliuolo, ci sono contratti e dinamiche di compensazione per le forniture: certo se avessimo la possibilità di comprare i vaccini autonomamente sarebbe meglio, su questo l’Europa è stata un problema. Potevamo arrivare ad 800mila vaccinazioni al giorno a livello nazionale. Ora sul fattore tempo ci sono due fattori da considerare:la quantità effettiva di vaccini disponibili e il periodo estivo che porterà molti a rinviare l’iniezione». «I medici di base stanno aiutando, in campo ci sono anche le farmacie, abbiamo mandato da poco un’altra lettera agli ’irriducibili’, che per fortuna in Veneto sono pochi. - aggiunge Zaia - poi oltre il muro del suono non vai, al 100% non ci arrivi, c’è sempre qualcuno che non vuole vaccinarsi. Ma ricordiamoci che per altri vaccini già l’80-85% è un’ottima copertura».