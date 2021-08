Coronavirus ultime notizie. Messico, quasi 15mila nuovi casi e 877 vittime nelle 24 ore

7:09 Governatore Texas vaccinato, ma positivo al covid

Il governatore del Texas Greg Abbott è risultato positivo al Covid-19 martedì, secondo il suo ufficio, che ha affermato che il repubblicano è in buona salute e non ha sintomi. Abbott, che è stato vaccinato nel 2020, si stava isolando nella residenza del governatore ad Austin e stava ricevendo un trattamento con anticorpi monoclonali, ha detto il portavoce Mark Miner in una nota.