Coronavirus ultime notizie. Vaccino Moderna arrivato in Italia. Ema, Astrazeneca ha chiesto ok a commercializzazione, decisione entro il 29

8:24 Remuzzi (direttore Mario Negri), servirebbe sito italiano di produzione

Nel contrastare il Covid «stiamo andando bene, perché esistono già tre vaccini sicuri ed efficaci, e presto ne arriveranno molti altri». Ma senza uno sforzo in più, «non è certo che finirà bene, per lo meno a breve termine». Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il Professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Anche quando funzionano, «i lockdown mascherati e le zone di diverso colore sono pur sempre l'ammissione di un fallimento nella lotta al virus. Il vaccino invece è la soluzione. Insieme all'immunità naturale, ma quella nessuno può dire quando arriverà - spiega -. Stiamo vaccinando 400 mila persone alla settimana. Immaginiamo pure di arrivare a 700 mila. Non basta». Se in Italia le cose dovessero andare «come stanno andando in Inghilterra o in Germania, rischiamo i mille morti al giorno». L'obiettivo di arrivare a 50 milioni di persone vaccinate entro la fine di marzo «è utopico. Ma abbiamo il dovere di credere che sia possibile. E poi serve una strategia a medio termine». Bisognerebbe estendere «l'accordo che AstraZeneca ha fatto con Serum Institute of India ad altre compagnie, e mettere insieme tutti i siti produttivi del mondo». Insieme, «si possono fare miliardi di dosi e un piano affidato all'Oms e alle organizzazioni internazionali dei vaccini permetterebbe di far arrivare il vaccino dove serve di più». Con rispetto, «mi chiedo: ma in questa discussione sul Mes non si trovano 2-3 miliardi da destinare a un sito italiano capace di produrre i vaccini?». Per il direttore del Negri essere solo «finanziatori e acquirenti, e non produttori in senso stretto, ci mette in una posizione di debolezza rispetto agli altri». Se L'Ema approva Astrazeneca, «in Italia ci avvicineremmo ai 15 milioni di dosi per i prossimi mesi». Ma «non sono sicuro che basti». Sarebbe meglio, per Remuzzi «vaccinare un grande numero di persone con una dose singola che un piccolo campione con due dosi. Si può ipotizzare di non fare il richiamo prima che siano passati 120 giorni. Il livello di protezione indotto dalla prima dose del vaccino è comunque molto alto».