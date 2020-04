Coronavirus, 1,6 milioni di casi nel mondo. Giappone, atteso Pil a -11%

7:36 Giappone, attesa contrazione del Pil dell’11%

L'economia giapponese potrebbe subire una contrazione dell'11% tra aprile e giugno a causa dell'impatto della pandemia del coronavirus: si tratterebbe del maggior calo in oltre 11 anni, dai tempi della crisi finanziaria del 2008, e il terzo trimestre di fila in negativo.

Lo anticipa un'indagine condotta dal Japan Center for Economic Research, un ente che raggruppa economisti di 24 istituzioni private, aggiungendo che per i primi tre mesi del 2020 la crescita si dovrebbe ridurre del 4%.