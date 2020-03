Coronavirus, Merkel: è una sfida storica. Il Regno Unito chiude le scuole. Arrivati negli Usa 500mila tamponi dall’Italia

20:35 Facebook lancia il portale per «scacciare» la fake news sul coronavirus

Il dramma coronavirus sta spingendo molte big company a intraprendere iniziative importanti. L'ultima, in ordine di tempo, è Facebook che ha deciso di lanciare un portale per accedere a tutte le informazioni sul coronavirus. A presentarlo, in una conference call alla quale Il Sole 24 Ore ha partecipato, è stato Mark Zuckerberg in persona. Il Ceo di Facebook ha sottolineato più volte l'importanza di una informazione corretta e veritiera in giorni come questi. E Facebook, ormai mezzo di informazione a tutti gli effetti, mette in campo tutti i suoi muscoli per provare a bloccare la valanga di fake news che quotidianamente vengono prodotte.

E allora ecco “Informazioni sul coronavirus (COVID-19) su Facebook, uno spazio dove poter trovare le fonti più autorevoli e le notizie più autentiche, ma anche consigli su come affrontare il virus. La funzione sarà attiva per tutti gli utenti negli Stati Uniti, in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito (il reboot del sito la rilascerà entro 24 ore). E comparirà nella parte alta del newsfeed. «La nostra priorità è stata quello di assicurarci che le persone possano avere accesso a informazioni autorevoli da fonti sanitarie affidabili», ha detto Zuckerberg durante la call, aggiungendo dettagli interessanti anche sull'Italia, paese oramai prima linea di questa emergenza: «Molti dottori, in Italia, stanno utilizzando WhatApp per comunicare coi loro pazienti ma anche per raggiungere altri colleghi. I nostri servizi sono molto utilizzati in questi giorni, e stiamo assistendo a un aumento incredibile dell'utilizzo dei nostri servizi. In un momento così disastroso, con le persone che non possono stare insieme agli amici e ai familiari, i nostri servizi sono diventati di primaria importanza. E noi siamo pronti a dare il nostro contributo». (B.Sim.)