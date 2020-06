Coronavirus, ultime notizie dal mondo: oltre 53mila vittime in America Latina. Francia: Governo stima caduta Pil dell’11%

07:43 Trentamila morti in Brasile e 10mila nel Messico

Sale a quasi 30mila morti il bilancio delle vittime legate al coronavirus in Brasile, quarto Paese al mondo per decessi e secondo per numero di contagi. A quota 10mila morti invece il Messico. L'America Latina conta in totale oltre 53mila vittime. Altri 740 decessi nelle ultime 24 ore negli Usa, per un totale di 105mila morti

Dove eravamo rimasti / Le notizie del 1° giugno