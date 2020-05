Coronavirus, ultime notizie dal mondo 30 maggio: F1, via libera al Gp Austria a porte chiuse il 5 e il 12 luglio

12:11 Tornano in Cina i primi 200 lavoratori tedeschi

Sono tornati in Cina i primi lavoratori europei dopo il lockdown da coronavirus. Un aereo della Lufthansa proveniente da Francoforte con 200 persone a bordo, in maggioranza tedeschi, è atterrato all'aeroporto di Tianjin, a sud-est di Pechino, hanno reso noto fonti della compagnia di bandiera. Il gruppo è stato sottoposto a tampone subito dopo l'atterraggio e dovrà rimanere in quarantena per due settimane.

Un altro volo è programmato da Francoforte per Shangai il 3 giugno ed è riservato a persone che hanno necessità di recarsi in Cina per questioni lavorative, scientifiche o per ragioni umanitarie urgenti. In Cina sono operative oltre 5 mila aziende tedesche, secondo la locale Camera di commercio.