Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Trump rinvia il G7 dopo il forfait di Merkel. Quasi 368mila vittime nel mondo, il Brasile supera la Francia per decessi

11:12 Israele non chiuderà le scuole ma chiede rispetto regole

Per ora Israele non tornerà alla chiusura generalizzata delle scuole dopo il picco di casi registrato in tutto il Paese (oltre 100 nei giorni scorsi, quasi tutti in 31 istituti scolastici), ma il premier Benjamin Netanyahu ha richiamato gli israeliani ad una stretta applicazione delle regole sanitarie. «La pandemia - ha detto - non è definitivamente dietro di noi. Corre per il mondo ed è ancora presente in Israele, tra noi e in mezzo a noi».

«Le regole sono semplici«, ha ricordato Netanyahu facendo riferimento all'allentamento delle precauzioni registrato negli ultimi giorni dopo la fine del lockdown con la riapertura di spiagge, bar e ristoranti. «Mantenimento dei due metri di distanza, indossare le mascherine in pubblico, lavarsi le mani e - ha insistito - osservare le regole di igiene. Se non si farà questo, non c'è altra scelta che ritornare alle restrizioni delle economia e nella sfera pubblica». Intanto sono state chiuse le scuole dove sono avvenute le infezioni e tutti gli studenti sono stati messi in quarantena.