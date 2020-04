Coronavirus, oltre 80mila morti nel mondo. Casi in crescita in Germania

9:26 Uk, Aviva e altri big delle assicurazioni sospendono il dividendo

Alcune tra le maggiori compagnie assicurative britanniche hanno deciso di sospendere i dividendi, unendosi alla schiera di società che rinunciano o rinviano le cedole per conservare liquidità nei difficili tempi del coronavirus. Ad annunciare lo stop al dividendo sono Aviva, Direct Line e Hiscox. «Il cda ha concordato di ritirare la sua raccomandazione di pagare il dividendo finale per il 2019 agli azionisti ordinari a giugno», indica Aviva in una nota. Il board «riconosce appieno l’importanza del dividendo in contanti per tutti gli azionisti e prevede di riprendere in esame ogni distribuzione ai soci nel quarto trimestre 2020», ma «ha preso questa decisione sulla scia delle sfide senza precedenti che il Covid-19 pone a aziende, famiglie e clienti e il suo impatto negativo e molto incerto sull’economia globale». Aviva ricorda che le autorità del settore, incluse Eiopa, la Pra (l’authority britannica) e i supervisori delle controllate di Aviva hanno chiesto di usare moderazione nel pagamento dei dividendi e «il cda concorda con i regolatori che è prudente sospendere il pagamento del dividendo in questo momento». La compagnia resta, in ogni caso «ben capitalizzata con una forte liquidità». Senza il versamento della cedola, l’indice patrimoniale del gruppo salirà del 7% a circa il 182%, precisa Aviva, rilevando che è ancora prematuro stimare l’impatto del Covid 19 sui risarcimenti nel vita e nei danni e sul potenziale effetto dei mercati dei capitali e trend dell’economia sui suoi risultati. Altre compagnie britanniche, tra cui Legal and General, non hanno invece raccolto il messaggio delle authority e hanno deciso di procedere con il pagamento del dividendo.