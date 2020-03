Coronavirus ultime notizie, accelerano i contagi in Germania: sono 534

11:44 Lufthansa: il ceo Spohr chiede la sospensione della regola degli slot

Dopo l'appello della Iata, scende in campo anche il ceo di Lufthansa Carsten Spohr per chiedere la sospensione della regola degli slot a causa del coronavirus. «Il coronavirus riguarda l'intero settore aerospaziale - ha dichiarato Spohr allo Spiegel - siamo in presenza di circostanze eccezionali alle quali dobbiamo adattare i nostri piani di volo. Abbiamo quindi bisogno di una sospensione mirata dell'attuale regolamento sugli slot, in modo che le compagnie aeree non siano costrette a volare con aerei vuoti, solo per mantenere i diritti di decollo e atterraggio». Questo, ha aggiunto, non avrebbe alcun senso né da un punto di vista economico né ecologico. Lufthansa è una delle compagnie colpite in modo particolarmente duro dal coronavirus ed è già stata costretta a ridurre del 20% la sua flotta in servizio.