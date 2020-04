In Germania fiducia delle imprese ai minimi storici. Pompeo: forse la Cina sapeva già a novembre. Trump: iniezioni di raggi Uva o disinfettanti contro il virus

11:08 Governo Madrid, no a tamponi di massa ai calciatori

Uno stop brusco al piano della Liga per la ripresa del campionato di calcio: lo dà il ministero della Salute spagnolo, che secondo Cadena Ser non avrebbe dato luce verde all'ipotesi di tamponi a tappeto sui calciatori. La Liga, come la serie A e altri campionati europei, ha stilato un protocollo per la ripresa degli allenamenti che dal 28 aprile prevede un controllo a tutti i giocatori, da ripetere ogni tre giorni. Esattamente come la serie A. Ma il ministero della Salute ha avvertito: le regole sui tamponi non cambiano, i calciatori sono lavoratori come gli altri e dunque possono essere sottoposti a controlli solo in presenza di sintomi. Inoltre, sottolineano fonti governative alla radio spagnola, ogni kit di controllo acquistato da enti pubblici e privati deve essere sottoposto al vaglio del ministero della salute per l'approvazione. Un solo spiraglio resterebbe, secondo Cadena Ser: tamponi effettuati a titolo completamente privato, ma non è chiaro se e come.