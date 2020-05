Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Ceo Novartis: vaccino disponibile solo nella seconda metà del 2021. Oms: coronavirus potrebbe diventare endemico

7:43 In Francia disoccupazione ai minimi da 11 anni, ma perché chi non ha un lavoro non lo cerca più

La disoccupazione francese è scesa nel primo trimestre al minimo da 11 anni a questa parte, ma perché le persone senza lavoro non sono state in grado di cercare lavoro una volta che il Paese trasalpino è entrato in blocco a causa del coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di statistica Insee. Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,8% dall'8,1% nel quarto trimestre 2019, toccando il minimo dalla fine del 2008, secondo l'indagine trimestrale. Il blocco nazionale in Francia, iniziato il 17 marzo, ha ridotto il numero di quelli normalmente classificati come disoccupati rendendo impossibile per loro cercare lavoro. Infatti, il conteggio della disoccupazione esclude coloro che affermano di aver smesso di cercare lavoro.