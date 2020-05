Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Germania e Sud Corea, risalgono i contagi, si ridiscutono le riaperture. Mit, App migliori nel Nord Europa

12:43 In Spagna decessi in calo a 123 in 24ore, contagi +0,17%

L'epidemia di coronavirus segna un nuovo rallentamento in Spagna, che entra oggi in quella che nel Paese è stata battezzata la ‘Fase 1' della ‘desescalada'. In base alle statistiche diffuse dal Ministero della Sanità spagnolo, sono stati registrati 123 decessi in un giorno, in calo dai 143 resi noti ieri, a un totale di 26,744.

I nuovi casi di contagio sono stati 373, con un incremento dello 0,17%, a un totale di 227.436. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 20 e i pazienti guariti sono oltre 137.000. Dopo che il 4 maggio in alcune isole, tra cui Formentera e La Gomera, era stato allentato il lockdown, da oggi molte restrizioni nei movimenti vengono abolite per buona parte della popolazione (ma non nelle grandi città) e riaprono negozi, bar e ristoranti e si sta dibattendo a livello governativo sulla riapertura delle spiagge.