Coronavirus ultime notizie: 300mila contagi nel mondo, 13mila morti. Negli Usa 24mila casi. L’epidemia si diffonde in Africa

Serbia: chiusi caffè, ristoranti, centri commerciali e sospeso il servizio di trasporto pubblico a Belgrado

In Serbia, dove da una settimana è in vigore lo stato di emergenza, scattano da sabato 21 marzo nuove misure restrittive allo scopo di contenere i contagi da coronavirus. Come annunciato dalla premier Ana Brnabic, da questa sera alle 20 chiudono caffè, ristoranti, centri commerciali e viene sospeso il servizio di trasporto pubblico a Belgrado e nel resto del Paese. Da giorni sono sospesi tutti i collegamenti aerei, stradali e ferroviari. L'aumento del numero dei contagi, anche se non registra picchi preoccupanti, è costante. Gli ultimi dati diffusi stamane parlano di 14 nuovi casi, con il totale che sale a 149. Ieri in Serbia è stata annunciata la prima vittima del Covid-19, un uomo 59enne morto in un ospedale di Novi Sad. Nel Paese sono chiuse scuole, asili, università, con le autorità che hanno deciso di sigillare tutti i valichi di frontiera, dopo che in pochi giorni hanno fatto ritorno in patria oltre 76 mila serbi che vivono e lavorano in vari Paesi dell'Europa occidentale, Italia compresa. Chi entra in Serbia dall'estero deve porsi in auto isolamento per 14 o 28 giorni a seconda del Paese dal quale si arriva. Ma non tutti lo fanno, e i controlli sono stringenti. Ne ha fatto le spese anche il calciatore del Real Madrid Luka Jovic, tornato a Belgrado nei giorni scorsi e denunciato per non essere rimasto in casa. Per tutti coloro che hanno più di 65 anni c'è l'obbligo di non uscire di casa, mentre dalle 20:00 alle 5:00 vige il coprifuoco, con le strade presidiate da polizia ed esercito.