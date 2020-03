Coronavirus: in Cina oltre 3000 vittime, presidente Xi rimanda visita di Stato in Giappone. Coree, Kim scrive a Moon

8:21 Dittatore Nord Corea Kim scrive al presidente Sud Corea. Xi cancella visita in Giappone

In Asia i nemici mandano gesti di distensione e i tradizionali rivali collaborano. Accade che il dittatore nordcoreano Kim Jong Un augura al presidente sudcoreano Moon di superare l’emergenza e si dice sicuro che la Corea del Sud supererà l’emergenza. Allo stesso tempo, Giappone e Cina dicono di voler unire le forze contro in nemico comune ma il presidente cinese Xi Jinping rimanda la visita di stato in Giappone per mergenza coronavirus.