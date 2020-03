Coronavirus, Oms: meno trasmissibile dell’influenza. Spagna, primo morto il 13 febbraio. In Iran infezione si diffonde

9:24 Società di test diagnostici acquistata per 11,5 miliardi di dollari

Il settore farmaceutico mondiale registra in queste ore un annuncio legato al coronavirus: la multinazionale americana Thermo Fisher Scientific ha raggiunto un accordo per acquistare la società di test genetici tedesca Qiagen NV per 11,5 miliardi di dollari. Lo scopo è incentivare il settore della diagnostica. Qiagen ha i principali stabilimenti in Germania ma il quartier generale in Olanda, ed è uno dei primi fornitori mondiali di prodotti per eseguire i test come i campioni di sangue. Finora i test genetici si sono rivelati decisivi per la lotta contro il cancro ma dal mese scorso questi kit di test rapidi sono mandati regolarmente agli ospedali in Cina per il coronavirus. La Qiagen ha registrato il maggiore aumento in Borsa da 20 anni, una azione Qiagen è aumentata del 18% e adesso vale 37,5 euro.