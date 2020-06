Coronavirus, ultime notizie da mondo. In America Latina 1.403.000 contagi e 69mila morti

8:12 Fauci: una nuova ondata? Future infezioni inevitabili

Le future infezioni sono inevitabili e si deve avere personale, test e risorse per identificare i casi e tracciare i contatti. La raccomandazione è del virologo consigliere del presidente Trump Anthony Fauci, in un'intervista in apertura di prima pagina della Stampa. Su quanto accaduto nella pandemia, osserva che 'a dicembre e gennaio i cinesi non sono stati molto trasparenti nel dare informazioni'. Poi riflette che in autunno ci saranno abbastanza informazioni per sapere se i vaccini sono sicuri ed efficaci. C'è ottimismo, la speranza è di averli disponibili tra fine anno e inizio 2021.