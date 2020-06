Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trial di Oxford boccia idroclorochina

18:04 Serbia, raduni all'aperto senza limite

In Serbia l'unità di crisi per l'emergenza sanitaria ha annunciato oggi un ulteriore allentamento delle restrizioni in vigore per la pandemia di coronavirus. D'ora in poi non vi saranno più limitazioni di numero per i raduni di persone all'aperto, con l'unico accorgimento della distanza interpersonale di un metro. Per i raduni al coperto il numero massimo di presenti è stato portato a 500 rispetto ai 100 consentiti finora. Gli specialisti dell'unità di crisi hanno al tempo stesso deliberato che l'obbligo di mascherina e guanti protettivi varrà solo per i mezzi del trasporto pubblico, consigliandola inoltre agli ultra 65enni e ai malati cronici. Inoltre, i positivi al Covid-19 ma che sono asintomatici dovranno restare 14 giorni in isolamento domiciliare sotto controllo medico, e non andare invece negli ospedali provvisori messi a punto nelle varie città durante la fase acuta dell'emergenza. Se dopo 14 giorni non vi saranno sintomi, si ripete il test, se sarà negativo verrà constatata la guarigione. Tali decisioni dell'unità di crisi dovranno essere confermate dal governo nella sua prossima seduta. Gli ultimi dati sulle 24 ore hanno registrato oggi in Serbia un lieve aumento dei contagi, con 96 nuovi casi e il totale a 11.667. Un altro decesso ha portato a 247 il numero delle vittime.