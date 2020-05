Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Cina, niente target di Pil per il 2020. Nissan verso il taglio di 20mila posti

7:09 Cina: niente target di Pil per il 2020

Per la prima volta in decenni, la Cina non avrà un target di crescita per il 2020: parlando all’apertura del Congresso nazionale del popolo, il premier Li Keqiang ha rimarcato le «incertezze» legate alla pandemia del Covid-19 e al contesto economico e dell’interscambio commerciale a livello globale. Pechino, ha aggiunto Li, «lavorerà per centrare gli obiettivi di sviluppo, per vincere la battaglia contro la povertà e per costruire una società moderatamente prospera sotto tutti i punti vista entro l’anno».