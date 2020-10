Coronavirus ultime notizie. Oms: in Europa errori sulla quarantena. Negli Stati Uniti oltre 220 mila morti

7:50 Nardella: piazze chiuse? Governo ci dia gli agenti degli stadi

«Il governo ci metta a disposizione i reparti mobili di polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Migliaia di uomini che adesso sono fermi nelle caserme perché gli stadi di calcio sono praticamente chiusi e le manifestazioni causa Covid non si fanno quasi più. Allora sì che avremmo le risorse per chiudere». Così, in una intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Firenze Dario Nardella. «Noi sindaci - dice ancora - abbiamo bisogno di regole certe: il no alla chiusura delle scuole, per esempio, è un messaggio chiaro. E quando le regole sono chiare, si lavora meglio e non si rischia il caos. È lo scaricabarile che non ci piace, il coprifuoco delegato».