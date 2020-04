Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Germania, 100.000 casi, Giappone si prepara a 6 mesi di emergenza

9:33 Gentiloni e Breton, serve fondo Ue con bond a lungo termine



“Nessuno Stato europeo, né del nord né del sud, dispone di mezzi propri che gli permettano di far fronte, da solo, a un tale shock. Nessuno”. Lo sottolineano Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia e Thierry Breton, commissario per il Mercato interno e i servizi sul Corriere della Sera, per auspicare un “fondo europeo per la rinascita”, dopo la crisi per pandemia e alla vigilia del cruciale Eurogruppo. Un messaggio a favore degli Eurobond, rivolto indirettamente alla Germania. Oltre agli strumenti già messi in campo - il Mes, la Bei e il fondo per la disoccupazione - i due commissari, in una tribuna pubblicata da alcuni dei maggiori quotidiani europei scrivono che “a fronte delle dimensioni della sfida, un quarto pilastro per i finanziamenti europei si renderà necessario. Come la Bce nella sfera monetaria e finanziaria, gli Stati membri devono dare prova, adesso e insieme, del necessario spirito di decisione e di innovazione”. Questo potrebbe materializzarsi in “un Fondo europeo espressamente concepito per emettere obbligazioni a lungo termine” a cui destinare risorse di bilancio e dotato di “una governance che consenta di evitare qualsiasi moral hazard”, in particolare per l'obiettivo dei finanziamenti che potrebbero essere strettamente circoscritti ai investimenti comuni di rilancio industriale. “Il momento di agire è adesso, e non tra sei mesi”, sottolineano i due Commissari Ue.