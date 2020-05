Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Pil area Ocse -1,8% nel primo trimestre, dato peggiore dal 2009. Cina, Banca centrale pensa di rafforzare stimoli

8:53 Suzuki: -25% utile netto ma aumenta cedola, no previsioni per virus

La casa automobilistica giapponese Suzuki ha annunciato un calo del 24,9% dell'utile netto per l'anno finanziario 2019/20 e non ha fornito numeri per il 2020/21 a causa della mancanza di visibilità dovuta agli effetti del coronavirus. L'utile netto annuo ha raggiunto 134,2 miliardi di yen (1,1 miliardi di euro), mancando di poco l'obiettivo del gruppo di 140 miliardi di yen. L'utile operativo annuo è diminuito ancora di più (-33,7% a 215 miliardi di yen), pur essendo leggermente superiore alle aspettative del gruppo.

Per quanto riguarda il fatturato annuo, è sceso del 9,9%, raggiungendo 3.448,4 miliardi di yen (29,6 miliardi di euro). Suzuki spiega di aver sofferto l'impatto del coronavirus nell'ultimo trimestre (da gennaio a fine marzo), che ha interrotto la sua produzione in India, Pakistan e Bangladesh dalla fine di marzo. Il gruppo è tuttavia assente dal mercato cinese, il primo a cadere a febbraio a causa del Covid-19. Tranne nel suo segmento secondario delle due ruote, non è molto presente neppure in Europa e negli Stati Uniti, due aree particolarmente colpite dalla pandemia negli ultimi mesi. Ma Suzuki ha sofferto di altri venti contrari durante l'intero esercizio finanziario passato: il rallentamento economico in India, il secondo mercato dietro il Giappone, ed effetti valutari sfavorevoli oltre all'aumento dell'aliquota Iva in Giappone da ottobre.

Il gruppo non ha fatto previsioni per il periodo 2020/21, mentre la sua produzione è stata sospesa o interrotta in altri paesi (Giappone e Asia sud-orientale in particolare) da aprile. Nonostante i risultati in calo, l'importo totale del dividendo 2019/20 del gruppo aumenterà tuttavia nell'arco di un anno, a causa della sua decisione di allocare un dividendo eccezionale per celebrare il centenario della sua attività industriale. Suzuki, di cui la Toyota ha preso il 5% del capitale l'anno scorso, ha assicurato nel suo comunicato stampa “di non avere problemi di liquidità per l'immediato futuro”.