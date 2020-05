Coronavirus, le ultime notizie dal mondo. Verso i 5 milioni di contagi globali, 106mila in un giorno

7:55 FT: per il Cdc Usa probabile nuova ondata di Covid entro l’anno

Robert Redfield, direttore dell'agenzia sanitaria Usa (Cdc, Centers for Disease Control and Prevention) mette in guardia dal rischio di una riacutizzazione del virus entro la fine dell'anno. Lo riferisce il Financial Times. Secondo Redfield, la rapida diffusione del coronavirus nell'emisfero australe suggerisce che sia probabile un suo nuovo divampare negli Stati Uniti in autunno e in inverno, aumentando la possibilità di un secondo round di blocchi anticontagio nel corso del 2020. Per questo gli Stati Uniti dovrebbero aumentare rapidamente le loro capacità di localizzazione delle malattie nei prossimi mesi per evitare un'altra crisi di salute pubblica poiché l'influenza stagionale potrebb coincidere con una seconda ondata di Covid -19.