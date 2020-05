Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Stati Uniti, -16,4% vendite al dettaglio ad aprile, peggio delle stime. Germania: -2,2% Pil nel primo trimestre, -2,3% su anno

16:11 L’Azerbaigian da lunedì riapre bar e ristoranti

Da lunedì 18 maggio il Governo del'Azerbaigian consentirà la riapertura di caffè e ristoranti nella capitale Baku e in altre grandi città, ma l'orario di lavoro e il numero di clienti saranno limitati. Il sistema di uscita controllato da SMS verrà revocato, così come il divieto per gli over 65 di lasciare la propria casa. Sarà consentito anche camminare per strada e nei parchi, ma solo in piccoli gruppi. Il paese a maggioranza musulmana ha imposto un blocco di un mese il 24 marzo e lo ha esteso fino al 31 maggio. Il suo settore petrolifero, il più importante per l’economia nazionale, ha continuato a funzionare anche durante il lockdown, con i lavoratori separati da turni.