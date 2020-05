Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Rolls-Royce taglia «almeno» 9mila posti di lavoro. Oscar verso il rinvio

7:19 Guterres (Onu): «L’Africa ha agito in tempo. Adesso 5 milioni a rischio povertà»

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che i Paesi sviluppati dovrebbero trarre una «lezione» da imparare dalle «misure preventive molto coraggiose» adottate da alcuni Paesi africani per limitare la diffusione del coronavirus. «Rispetto alle nostre previsioni di inizio crisi, il Covid è progredito in modo molto più lento», ha sottolineato Guterres in un’intervista rilasciata alla radio Rfi. «Questa lentezza è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei governi e delle società africane ha adottato misure di prevenzione molto coraggiose nel tempo, una lezione per alcuni Paesi sviluppati che non l’hanno fatto», ha detto. Con meno di 3mila morti e circa 88mila contagi, l’Africa è stata colpita relativamente poco dalla pandemia di coronavirus che ha ucciso oltre 320mila persone in tutto il mondo. Guterres è tornato poi sulla sospensione dei pagamenti a servizio del debito dei Paesi più poveri concessa a metà aprile da diversi creditori pubblici, tra cui il G20, una moratoria, a suo giudizio, «non sufficiente», auspicando un approccio più «strutturale» al problema. Sono 41 i Paesi africani interessati da queste misure. Eppure milioni di persone potrebbero essere spinte in una condizione di estrema povertà a causa della pandemia, secondo Guterres che ha sollecitato la «solidarietà globale» con il continente. «La pandemia minaccia il progresso africano. Aggraverà le disuguaglianze di antica data e aumenterà la fame, la malnutrizione e la vulnerabilità alle malattie», ha dichiarato Guterres in una dichiarazione che accompagna uno studio delle Nazioni Unite con raccomandazioni per il continente africano. «I paesi africani dovrebbero anche avere un accesso rapido, equo ed economico a qualsiasi vaccino e trattamento, che devono essere considerati beni pubblici globali», ha aggiunto. Il segretario generale dell’Onu ha osservato che lì la pandemia è ancora agli inizi e che potrebbe essere fermata tempestivamente. Tra le sue raccomandazioni, Guterres ha esortato «un’azione internazionale per rafforzare i sistemi sanitari dell’Africa, mantenere le forniture alimentari, evitare una crisi finanziaria». È anche necessario, ha aggiunto, «sostenere l’istruzione, proteggere i posti di lavoro, mantenere a galla le famiglie e le imprese e attutire il continente dalla perdita di reddito e dai proventi delle esportazioni». Per questo, Guterres ha chiesto alla comunità internazionale «oltre 200 miliardi di dollari» per aiutare l’Africa a riprendersi dalla pandemia.