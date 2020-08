Coronavirus ultime notizie. Balzo dei contagi in Veneto (+183). Nel mondo oltre 19 milioni di contagi. Istat: export giugno +14,4%

12:03 In Europa centro-orientale, la Bielorussia ha il maggior numero di casi per milione di abitanti (7.240)

Un totale complessivo di 636.632 casi confermati di contagi da coronavirus (+6824 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall'inizio della pandemia nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, aggiornati al 6 agosto. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 3 agosto, è stata particolarmente sostenuta nell'ultima settimana in Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Romania. Bielorussia, Moldova, Macedonia del Nord, Montenegro e Kosovo registrano più casi totali confermati per milione di abitanti che l'Italia.

I decessi registrati nell'area sono stati finora 21481 (+167), di cui 9175 in Germania, 2521 in Romania, 1819 in Ucraina, 1756 in Polonia, 823 in Moldova, 719 in Austria, 614 in Serbia, 599 in Ungheria, 577 in Bielorussia. Nella regione, il maggior numero di casi confermati di coronavirus è stato registrato in Germania (213067, +1045 nelle ultime 24 ore), seguita da Ucraina 76808, +1318), Bielorussia (68376, +126), Romania (56550, +1309), Polonia (48789, +640), Serbia (27033, +295), Moldova (26222, +408), Austria (21575, +103). Un totale di 146795 casi positivi e 5210 decessi sono stati confermati fino al 6 agosto in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Balcani occidentali.

Nell'Europa centro-orientale nel suo complesso, la Bielorussia ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (circa 7240) seguita da Moldova (6500), Montenegro (5451), Macedonia del Nord (5435) e Kosovo (5220), con l'Italia a 4114 per milione, mentre il tasso più basso è stato osservato in Grecia (462 per milione) e Slovacchia (443), secondo elaborazioni dell'Ansa su dati Oms. La Macedonia del Nord è la nazione dell'area con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti (246contro i 582 dell'Italia), seguita da Moldova (204), Kosovo (146), Romania (130), Germania (110) e Bosnia-Erzegovina (107), mentre il tasso più basso è stato registrato in Slovacchia (5). Tra il 27 luglio e il 3 agosto il maggior aumento percentuale su base settimanale dei casi totali confermati è stato registrato in Kosovo (+23,4%), Bosnia-Erzegovina (+19,0%) e Romania (+18,7%).