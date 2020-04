Coronavirus, ultime notizie dal mondo: più di 195mila morti a livello globale. Oms: alleanza per il vaccino

9:09 La «cura trump» scandalizza i medici

La «cura Trump» contro il coronavirus, ovvero la sua sconcertante proposta di combatterlo con «iniezioni di disinfettante» scandalizza medici e aziende produttrici che si affrettano a dire di «non farlo mai» perchè «molto pericoloso». Il presidente parla di frase «sarcastica», ma la gaffe rischia stavolta di nuocere alla sua stessa campagna elettorale e il briefing giornaliero dura pochi minuti. Intanto negli Stati Uniti si è registrato il più basso numero di decessi da tre settimane a questa parte: 1.258 in 24 ore, un dato che tuttavia, per la Johns Hopkins University, non dimostra per ora una inversione di tendenza. Tra le vittime anche una bambina di cinque mesi.