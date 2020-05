Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Berlino: turismo? Serve coordinamento in Ue. Oggi summit Merkel-Macron. Oms: indagine indipendente appena possibile.

10:56 India, oltre 96mila casi di Covid-19

Secondi i dati diffusi dal ministero della Sanità i casi di positività al Covid-19 in India sono saliti a 96.169. I decessi sono stati 3.029. Nelle ultime 24 ore il Paese ha di nuovo visto il più alto incremento registrato sinora, con 5,242 nuovi contagi. Con una decisione annunciata domenica 17 maggio, il più esteso lockdown del mondo, in vigore dallo scorso 24 marzo, è stato riconfermato fino al 31 di maggio, con significativi allentamenti alle restrizioni. Secondo le linee guida per la quarta fase del lockdown in India, emesse domenica sera dal ministero della Sanità, scuole, college, università e tutte le istituzioni scolastiche resteranno chiusi fino al 31 di maggio in tutto il Paese, al pari di luoghi di culto, shopping mall, cinema e teatri, palestre e piscine e hotel esclusi quelli che ospitano persone in quarantena resteranno chiusi. Tutte le manifestazioni religiose e sportive con più di 50 persone saranno ancora vietate. Bloccato anche il traffico aereo, sia nazionale che internazionale, e le metropolitane. Molte però le eccezioni alle strette regole in vigore in tutto il Paese dallo scorso 24 di marzo: sono di nuovo autorizzati a circolare i mezzi del trasporto pubblico e quelli del servizio privato, oltre a taxi e autorisciò e alle vetture di Uber e Ola. Sugli automezzi privati non vige più l’obbligo di occupare solo la metà dei posti disponibili, ma è necessario indossare la mascherina. Sul fronte delle attività produttive, a esclusione delle aree di contenimento, tutte le aziende e i laboratori possono tornare a lavorare a pieno ritmo, e gli uffici possono richiamare gli impiegati, anche se il governo lancia un appello per favorire il più possibile il lavoro da casa. Anche i ristoranti riaprono, ma solo per il take away. Serrande sollevate anche per i mercati, e per tutti i negozi che offrono servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri e centri estetici. Restano ancora confinate in casa le persone definite a rischio, ovvero gli anziani sopra i 65 anni, i bambini sotto i dieci, le donne incinte e tutti gli ammalati di patologie croniche. Nelle aree definite «zone di contenimento», quelle dove si sono registrati casi di coronavirus negli ultimi 28 giorni, saranno permesse solo le attività essenziali. Riconfermato in tutto il Paese il coprifuoco notturno, ovvero il divieto di uscire di casa dalle 7 di sera alle 7 di mattina. A Delhi, una delle città più colpite di tutta l’India, dove i positivi hanno superato i diecimila con 290 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, l’amministrazione renderà note a breve le linee guida per questa quarta fase del lockdown.