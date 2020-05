Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Cina: «Con gli Usa vicini a una nuova Guerra Fredda». Ultimatum del governo francese a Renault

09:03 Recovery Fund, Paesi frugali propongono solo prestiti. Italia dice no

Un fondo di emergenza 'temporaneo, una tantum' e limitato a due anni, per sostenere 'la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari' con un approccio basato su 'prestiti a condizioni favorevoli' senza 'alcuna mutualizzazione del debito' e in cambio di 'un forte impegno per le riforme' nazionali per chi ne benefica. Insomma prestiti e non sovvenzioni. E' il contro piano per il Recovery Fund da 500 miliardi proposto da Austria, Olanda, Danimarca e Svezia. Si tratta in sostanza di 4 no a Angela Merkel da parte dei cosiddetti paesi frugali. L'Italia non ci sta. Per il ministro Amendola 'il documento dei paesi 'frugali' è difensivo e inadatto. Serve più coraggio'. Ma dietro questa proposta dei falchi, scrive Beda Romano, sul Sole24ore di oggi in edicola, ci potrebbe essere la svolta del compromesso e la posizione dei quattro paesi non è monolitica ma sfuma da paese a paese. Mercoledì la Commissione Ue presieduta dalla tedesca Ursula von de Leyen dovrebbe finalmente presentare la sua proposta per questo tanto atteso piano di aiuti.