Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Regling, condizionalità Mes non è giustificata con questa crisi. Toyota prevede crollo utile del 79,5%

Regling, condizionalità Mes non è giustificata con questa crisi

“L'unica condizione” legata alla nuova linea Mes è che “sia spesa nel settore sanitario, per costi diretti e indiretti. Non c'è niente di più, e nemmeno ci sarà dopo”: lo ha detto il direttore generale del Mes, Klaus Regling, in un'intervista ad ANSA, DPA, EFE, ANP e AFP. Il Mes attiverà l'Early warning system, un sistema di controllo “che guarda solo ai rischi per la restituzione”, come una qualsiasi banca fa con chi chiede un mutuo. Ma “non c'è la giustificazione per ripetere” la condizionalità “ora con questo tipo di crisi”.