Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Francia, Louvre verso la riapertura il 6 luglio. Grecia: ok ad arrivi da 29 Paesi, ma no all’Italia

16:51 Bce: top economisti tedeschi contro sentenza Alta corte sul Qe

Un gruppo di rinomati economisti tedeschi hanno espresso critiche severe in una lettera alla Frankfuerter Allgemeine Zeitung alla sentenza della Corte costituzionale federale che aveva valutato come «sproporzionato» l'intervento della Banca centrale europea nell'acquisto dei titoli di Stato del programma Pspp. Le critiche di economisti come Peter Bofinger, Micheal Huether, Monika Schnitzer - per citare i più noti - si concentrano sugli esiti di politica monetaria della sentenza di Karlsruhe, non solo in Europa ma anche in Germania.

«La Corte si discosta dalla tradizione tedesca secondo la quale la politica monetaria è condotta da una banca centrale indipendente impegnata unicamente a perseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Molto di ciò che la Deutsche Bundesbank ha fatto in passato non sarebbe compatibile con la Costituzione secondo la logica della Corte» si legge nell'articolo. In secondo luogo l'esito della sentenza non ha solo l'effetto di danneggiare l'indipendenza della Bce ma anche della Bundesbank: «abbiamo bisogno dell'indipendenza della banca centrale affinché la politica monetaria non diventi un giocattolo della politica» e «per lo stesso motivo, abbiamo anche bisogno dell'esclusività del mandato di stabilità dei prezzi», hanno detto gli economisti.