Coronavirus, ultime notizie mondo. Amazon assume altre 75.000 persone. Uk, più di 11.000 morti. Trump ritwitta: «Tempo di silurare Fauci». Johnson testato in ospedale: ora è negativo

14:32 Fase 2 in Austria, domani riaprono i piccoli negozi

Esattamente a un mese dal lockdown l'Austria volta pagina e avvia la fase 2. Di certo i numeri non sono paragonabili con quelli in Italia e Spagna: finora sono stati registrati 350 decessi, 13.942 i casi positivi su 144.877 tamponi effettuati. I guariti sono invece 6.987. Il governo di Sebastian Kurz ha infatti giocato in anticipo quando il 15 marzo, mentre i morti si contavano su una mano, ha fermato il paese e chiuso tutto, applicando il modello italiano. I primi di aprile, in vista di una graduale riapertura delle attività commerciali ed economiche, è scattato l'obbligo di indossare la maschera protettiva nei supermercati. Ora l'Austria è tra i primi paesi in Europa a mollare un po' la presa e ad avviare la fase 2. Domani riapriranno infatti tutti i negozi e le aziende artigiane di piccole dimensioni. La superficie di vendita non deve superare i 400 metri quadri e per ogni cliente vanno previsti 20 metri quadri. Il numero massimo di clienti va garantito con controlli all'ingresso. Anche qui vige l'obbligo di mascherina per commessi e clienti, come già in vigore nei supermercati.