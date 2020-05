Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: «Prendo un anti-malarico da 10 giorni». Cina pronta a donare 2 miliardi all’Oms

07:14 Ue, Germania e Francia d’accordo su un piano temporaneo da 500 miliardi

Germania e Francia sono d’accordo «su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio Ue, quindi non prestiti, a diposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia». A spiegarlo è Angela Merkel dopo il video-vertice con Emmanuel Macron. I 500 miliardi «dovranno essere rimborsati, non dai destinatari», ma da tutti «gli Stati membri». Per il premier Conte si tratta di un buon punto di partenza «per rendere ancora più consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo». Mentre il premier austriaco avverte: «Ho sentito Olanda, Svezia e Danimarca e la nostra posizione non cambia. Devono essere prestiti, non aiuti».

