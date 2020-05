Coronavirus, le ultime notizie dal mondo. In arrivo 57 mld di aiuti per i Comuni tedeschi. Vidal contro Trump: «Vaccino non prima di 18 mesi»

10:42 Catena JC Penney in crisi ricorre al “Chapter 11” della legge fallimentare Usa

La catena di grandi magazzini Usa JC Penney Co Inc, con sede a Plano, in Texas, ha presentato ieri domanda di fallimento in base al “chapter 11” della legge fallimentare statunitense che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario. L'obiettivo è quello di chiudere definitivamente alcuni negozi e valutare anche una possibile vendita della catena, ultimo baluardo delle vendite al dettaglio di beni di lusso messo in crisi dalla chiusura prolungata dei negozi a causa della pandemia di Covid-19. JC Penney, nota soprattutto per la vendita di abbigliamento per la famiglia, cosmetici e gioielli, con store in circa 850 località, ha spiegato di aver raggiunto un accordo con alcuni istituti di credito per un finanziamento di sostegno da 450 milioni di dollari da utilizzare mentre si svolge la procedura fallimentare attivata presso il tribunale federale di Corpus Christi, in Texas.