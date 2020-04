Coronavirus, ultime notizie dal mondo: oltre 2,9 milioni di casi. Cina sequestra 89 milioni di mascherine non certificate. Uk, lunedì Johnson tornerà a lavoro

14:17 Brad Pitt diventa Fauci e 'spiega' le parole di Trump

“Il presidente si è preso qualche libertà con le nostre linee guida, quindi questa sera vorrei spiegare quello che il presidente cercava di dire”: l'attore americano Brad Pitt veste i panni del virologo Anthony Fauci, la voce più autorevole della task force della Casa Bianca, durante il consueto appuntamento del sabato sera con Saturday Night Live. La regia manda in onda alcuni video con varie dichiarazioni di Donald Trump in tema coronavirus che vengono puntualmente commentate (e ridicolizzate) da Pitt-Fauci. Così, di fronte all'affermazione del presidente americano secondo cui “le compagnie avranno i vaccini relativamente presto”, il superesperto della Casa Bianca commenta: “Relativamente presto è una frase interessante. Relativamente all'intera storia della Terra certo, i vaccini arriveranno in tempi veramente rapidi. Ma se doveste dire a un amico 'vengo da te relativamente presto' e poi vi presentaste un anno e mezzo dopo: beh il vostro amico potrebbe essere relativamente incavolato”. In un altro video Trump afferma che “il virus un giorno scomparirà, come per miracolo”. “Un miracolo sarebbe fantastico - controbatte Pitt-Fauci - Chi non ama i miracoli. Ma i miracoli non dovrebbero essere il Piano A”. In un'altra occasione Trump spiega che “i test sono bellissimi”, al che l'attore commenta: “Non so se definirei i test bellissimi, a meno che la vostra definizione di bellissimo non sia quella di un batuffolo di cotone che vi solletica il cervello”. Scena muta invece, solo un'espressione incredula, di fronte alla proposta di Trump di uccidere il virus con iniezioni di disinfettante. E infine Pitt si toglie parrucca e occhiali e si rivolge direttamente “al vero Dottor Fauci”: “Grazie per la sua calma e la sua chiarezza in questo tempo snervante”, è il suo messaggio al superesperto americano