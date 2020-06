Coronavirus, ultime notizie. Sale a giugno l’indice Pmi composito dell’Eurozona: da 31,9 a 47,5 punti, valore più alto degli ultimi 4 mesi

7:17 Sanofi: vaccino pronto entro la prima metà del 2021

La casa farmaceutica francese Sanofi ha dichiarato che prevede di ottenere l'approvazione per il potenziale vaccino contro Covid-19, che sta sviluppando con la britannica GlaxoSmithKline (GSK), entro la prima metà del prossimo anno, più velocemente di quanto precedentemente previsto.

Il presidente francese Emmanuel Macron visita i laboratori Sanofi a Marcy-l'Etoile, vicino a Lione, lo scorso 16 giugno (Reuters)

Sono diverse le aziende in corsa per il vaccino da usare su larga scala: Moderna, l'Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e un'alleanza di BioNTech e Pfizer hanno iniziato i test sugli umani già a marzo. L'amministratore delegato di Sanofi, Paul Hudson, ha affermato che “ci sono aziende che si muovono più velocemente, ma cerchiamo di essere brutalmente chiari, la velocità ha tre aspetti negativi: stanno usando il lavoro esistente, in molti casi fatto per la Sars; è probabile che non sia altrettanto efficace; e non vi è alcuna garanzia sulla fornitura in grandi volumi”. La probabilità di successo per Sanofi è “superiore a chiunque altro”, ha aggiunto.

Sanofi sta attualmente lavorando a due progetti di vaccini. Uno utilizza un adiuvante prodotto da GSK per potenziarne potenzialmente l'efficacia. Ha ricevuto il sostegno finanziario dell'Autorità di ricerca e sviluppo avanzata biomedica degli Stati Uniti (Barda). L'altro, sviluppato con la società americana Translate Bio (in un accordo stimato 2,3 miliardi di dollari), si basa su una tecnologia diversa nota come mRNA, simile all'approccio Moderna. Le prove cliniche del vaccino sviluppato con GSK, descritto come vaccino ricombinante, inizieranno a settembre. Quelle per l’altro verso la fine dell'anno. Sanofi ha affermato di avere la capacità di produrre fino a 1 miliardo di dosi all'anno del vaccino ricombinante e fino a 360 milioni di dosi di quello mRNA.