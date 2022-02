Coronavirus ultime notizie. Dalla Nuova Zelanda all’Europa, dal Canada a Hong Kong: chi riduce le restrizioni

7:34 Swiss: fine lavoro ridotto per assistenti volo e personale a terra

La compagnia aerea svizzera Swiss mette fine al lavoro ridotto nel comparto degli assistenti di volo e del personale di terra. La decisione, che diventa effettiva con l’inizio d’anno, è stata adottata in vista dell’ampliamento dell’offerta di voli in estate. Per quanto riguarda i piloti sono invece in corso trattative fra le parti sociali. La fluttuazione del personale è stata più elevata del previsto, in particolare riguardo a hostess e steward, spiega il vettore aereo in un comunicato odierno. Hanno pesato in tal senso i prepensionamenti volontari e l’obbligo di vaccinazione anti-Covid introdotto in autunno. Pertanto la compagnia sta cercando di reclutare numerosi assistenti di volo. Gli annunci di lavoro sono già stati pubblicati sia all’esterno che all’interno dell’azienda: l’inizio dei primi corsi di formazione di base è previsto per maggio. Inoltre la metà degli addetti licenziati nell’aprile 2021 a causa della ristrutturazione tornerà in servizio. Swiss aumenterà in estate anche il numero di posti per stagisti, portandolo a 70. E in agosto comincerà il tirocinio per 25 nuovi apprendisti, fra cui 20 polimeccanici. Swiss è nata nel 2002 dalle ceneri di Swissair, allora insolvente dopo il grounding del 2 ottobre 2001, come nuova compagnia che ha sfruttato l’involucro societario (oltre che le strutture e gli aerei) del vettore regionale Crossair. L’azienda è stata quindi acquistata nel luglio 2007 dal colosso tedesco Lufthansa. Stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, risalenti a dicembre 2020, l’organico è di 9100 persone, per una flotta che comprende complessivamente 93 velivoli.