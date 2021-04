Coronavirus ultime notizie: parte la distribuzione di Johnson & Johnson. India, peggior dato di nuovi positivi al mondo

7:36 Dl Covid atteso a ore al consiglio dei ministri

Dal 26 aprile avremo di nuovo le zone gialle, in molti torneranno a scuola e potranno riprendere le attività all’aperto, ma non sarà un «liberi tutti» e il governo tende a mantenere il coprifuoco alle 22 anche se le Regioni premono ancora per spostarlo alle 23. Il nuovo Dl Covid valido dal 26 aprile al 31 luglio è atteso a ore al consiglio dei ministri, sebbene fino alla tarda serata di martedì 20 aprile non risultasse ancora convocato.

Il Dl Covid a breve a Palazzo Chigi (Lapresse)

Si delinea la «carta verde» per gli spostamenti tra le Regioni: chi lo falsifica rischierà il carcere. A scuola si tornerà così: in zona rossa fra il 50 e il 75% degli studenti, in quelle gialle e arancioni fra il 60 e il 100 per cento. Riaprono ma con cautela e gradualità ristoranti e spettacoli. Il leader della Lega Matteo Salvini insiste, «da maggio riaperture anche per i locali al chiuso».