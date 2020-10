Coronavirus, ultime notizie. Nuovo record mondiale di contagi: 400mila in un giorno

8:40 In arrivo Manovra da 40 miliardi

Arrivato nella notte di sabato da parte del Cdm il via libera «salvo intese» alla Manovra. In arrivo un fondo-Covid da 4 miliardi per il sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia. Azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35. Altri 4 miliardi saranno stanziati per medici, infermieri e vaccini. Altri 6,1 andranno a scuola, università e diritto allo studio. A cinema e cultura 600 milioni l’anno. Al trasporto locale 350 milioni nei primi mesi del 2021. Approvato anche il Dl per lo stop a cartelle esattoriali e pignoramenti fino a fine anno.