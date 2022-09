Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 10.008 casi (+21,2% sui 7 giorni) e 32 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi sono registrati 10.008 nuovi positivi al coronavirus con 65.697 tamponi effettuati, e quindi un tasso di positività del 15,2% (15,5% ieri) e un incremento percentuale del numero dei nuovi contagiati rispetto a lunedì 19 settembre del 21,2%. I decessi nelle 24 ore sono stati 32 (ieri 13, lunedì scorso 31). I pazienti in terapia intensiva sono 130 con 16 ingressi del giorno; erano 125 con 7 ingressi ieri e 151 con 6 ingressi il 19 settembre. Nei reparti ordinari sono ricoverati 3.461 pazienti sintomatici (3.321 ieri, 3.493 lunedì scorso). In isolamento domiciliare ci sono 423.841 persone (ieri 424.840), mentre il totale dei positivi è di 427.432 (ieri 428.286).

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (1.452). A seguire Emilia-Romagna (1.178), Lazio (1.141), Veneto (1.026), Piemonte (934) e Campania (564). Con meno di 100 nuovi contagiati ci sono Basilicata (84), Molise (58 ) e Valle d’Aosta (6).

In Toscana 401 nuovi casi, nessun decesso

Sono 401 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 311 con test rapido. Al momento in Toscana risultano pertanto 82.684 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 177 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 10.754 i deceduti dall’inizio dell’epidemia in Toscana.

251 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, 122 ricoveri, 2 decessi

Sono 251 i nuovi contagi da Covid-19 registrati questa mattina in Friuli Venezia Giulia, ieri erano stati 501. Su 754 tamponi antigenici effettuati sono stati riscontrati 188 positivi, mentre su 770 tamponi molecolari i positivi sono stati 63. Continua a crescere il tasso di positività ogni 100 mila abitanti che si attesta oggi a 348, ieri era a 339,6. Il numero dei ricoveri sale a 122 (24 ore fa era a 114) per effetto sia di un incremento dei pazienti in area non critica (117 oggi contro i 110 di ieri) che di quelli in terapia intensiva (5 i casi oggi rispetto ai 4 di 24 ore fa). Oggi si registrano 2 decessi, ieri era stato 1.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno

1.026 nuovi casi in Veneto, 507 ricoveri, 2 decessi

Sono 1.026 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 2.717. In crescita anche oggi il numero degli attualmente positivi in regione: oggi 38.915 contro i 38.902 di ieri. In aumento i ricoveri: 507 oggi rispetto ai 499 di 24 ore fa. Un fenomeno causato dall’incremento sia dei ricoveri in area non critica (486 oggi rispetto ai 480 di ieri) che delle terapie intensive (21 oggi contro le 19 di 24 ore fa). Questa mattina si registrano due decessi, ieri uno.