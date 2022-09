Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 18.797 casi (+55,6% nella settimana) e 13 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi sono registrati 18.797 nuovi positivi al coronavirus con 121.510 tamponi effettuati, e quindi un tasso di positività del 15,5% (14,6% ieri). Rispetto a domenica 18 settembre il numero di nuovi positivi è cresciuto del 55,6%. I decessi nelle 24 ore sono stati 13 (ieri 43, domenica scorsa 32). I pazienti in terapia intensiva sono 125 con 7 ingressi del giorno (erano 126 e 7 ieri, e 157 e 13 domenica 18 settembre), mentre i ricoverati sintomatici sono 3.321 (3.293 ieri, 3.420 sette giorni fa). In isolamento domiciliare ci sono 424.840 persone (ieri 419.580), e il totale degli attualmente positivi è di 428.286 (ieri 422.999).

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (3.120), seguita da Veneto (2.717), Lazio (1.834), Emilia-Romagna (1.595), Piemonte (1.590) e Campania (1.444). Con meno di 100 nuovi contagi ci sono Molise (88) e Valle d’Aosta (25).

In Calabria 467 nuovi contagi, terapie intensive stabili, +4 ricoveri zero morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 467 i nuovi contagi registrati (su 2.672 tamponi effettuati), +261 guariti e zero morti (per un totale di 3.001 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +206 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 116) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).



Contagi in calo e nessun decesso in Sardegna

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore e contagi in calo in Sardegna: sono 232 i nuovi casi positivi (- 102), di cui 220 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.042 tamponi per un tasso di positività dell’11,3%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1), quelli in area medica 51 (+ 1); 4.131 i casi di isolamento domiciliare (+ 162).

Toscana, nessun morto nelle 24 ore, altri 911 casi

A pochi giorni dall’ultimo precedente torna ancora un report delle 24 ore senza alcun morto per Covid in Toscana. Il più recente risale al monitoraggio giornaliero del 19 settembre ma per trovare giorni senza decessi bisogna risalire al 29 agosto e al 23 luglio e poi ancora più indietro. Resta quindi fermo a 10.754 il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia nella regione. Sempre nelle 24 ore sono stati 911 i nuovi casi rilevati (età media 49 anni) e sale a 1.397.350 il totale dei positivi totali (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - 731 persone con tampone negativo nelle 24 ore - crescono in percentuale uguale sul totale - +0,1% - e raggiungono quota 1.303.863 (93,3% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 82.733 (+0,2% su ieri). Tra loro 175 (+9 persone il saldo giornaliero tra ricoveri e dimissioni su ieri) sono ricoverati e di questi 5 (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri) sono in terapia intensiva. Altre 82.558 positive sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (171 persone in più rispetto a ieri, +0,2%).