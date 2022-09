Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 44.878 casi (+58% in 7 giorni) e 64 decessi

Aumentano anche gli attualmente positivi in isolamento che sono 3.186 (665 in più). Non si registrano nuovi decessi, ma, in base a dati aggiornati ad ieri, sono in aumento i ricoveri: 4 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva (2 in più rispetto al giorno precedente) e 72 in area medica (11 in più). Altri 2 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al 19 settembre). I guariti sono 186 per un totale di 257.794.

In Veneto 6.395 nuovi casi, 530 ricoveri e 9 decessi



Sono 6.395 i nuovi casi registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 1.026. Continua anche oggi la crescita del numero degli attualmente positivi in regione: oggi 41.958 contro i 38.915 di ieri. In aumento pure i ricoveri: 530 oggi rispetto ai 507 di 24 ore fa. Un fenomeno causato dall’incremento sia dei ricoveri in area non critica (512 oggi rispetto ai 486 di ieri) e dalla flessione delle terapie intensive (18 oggi contro le 21 di 24 ore fa). Questa mattina si registrano 9 decessi, ieri erano stati 2.



TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Umbria salgono i nuovi casi e i ricoverati



Impennata di nuovi casi in Umbria, 850 nell’ultimo giorno, a livello di inizio agosto quando, il 3, erano stati 947. Salgono anche gli attualmente positivi, ora 4.266, 385 in più di lunedì, e i ricoverati, 120, sette in più, due in terapia intensiva. Emerge dai dati della Regione. Sono stati registrati inoltre 460 guariti e cinque nuovi morti. Sono stati analizzati 4.074 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,8 per cento, in crescita rispetto al 16,1 dello stesso giorno della scorsa settimana.