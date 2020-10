Coronavirus, ultime notizie: negli Usa più di 7,5 milioni di casi. Trump negazionista: virus meno letale dell’influenza

8:47 Australia, impatto Covid: tasso d’immigrazione per la prima volta negativo dalla Seconda guerra mondiale

Il coronavirus pesa sull’immigrazione in Australia che si avvia a scendere a livelli negativi per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale: secondo le previsioni annunciate martedì dal ministro del Tesoro Josh Frydenberg, l’anno fiscale 2020/21 vedrà un saldo negativo (-72 mila persone) dell’immigrazione netta, che non risalirà a livelli pre-pandemia per almeno quattro anni. Secondo le previsioni, il saldo fra quante persone entrano in Australia e vi rimangono per più di 12 mesi e le persone che lasciano il Paese nello stesso periodo, dovrebbe passare da 154 mila nel 2019/20 a -72 mila nel 2020/21 e -21.600 nel 2021/22, prima di risalire gradualmente fino a circa 201 mila nei successivi quattro anni. E' in caduta anche il tasso di fecondità degli australiani (il numero medio di figli per ogni donna): da 1,9 nel 2019/20 a 1,58 previsto nel 2020/22.