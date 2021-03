Coronavirus, ultime notizie. Gran Bretagna, «27mila morti in meno con lockdown un mese prima». Inps: per emergenza da aprile 4,4 mld di ore cassa

11:58 Vaccini: Salvini, Sputnik? Uso tutto se testato ed efficace

“Oltre a dire che in Europa hanno sbagliato, stiamo correndo per cominciare a produrre in Italia quei vaccini e quei farmaci che abbiamo capito non arrivano sempre nelle quantità promesse dall'estero”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande a 'The True Show' su Telelombardia. “E siccome con il Covid bisognerà convivere per un po' di tempo anche con richiami vaccinali, onde evitare di dipendere dagli umori e dagli errori di Bruxelles o dalla volontà di questa o quella multinazionale, produrre in Italia è assolutamente fondamentale”, ha aggiunto il senatore. “Abbiamo contattato altri Paesi del mondo, io personalmente ho parlato con l'ambasciatrice dell'India, con Israele, ho parlato con altri diplomatici per comprare all'estero dosi di vaccino - ha affermato ancora Salvini -. Stiamo aspettando che da Bruxelles, dall'Agenzia del farmaco, arrivi l'ok al vaccino russo Sputnik”. Lei se lo farebbe, gli è stato chiesto: “Io - ha risposto -, se qualcosa è testata e funziona, faccio qualsiasi cosa che arrivi dalla Russia, dalla Groenlandia, dagli Stati Uniti, da Israele , dalla Norvegia. Non parlatemi di Cina”. “Stiamo lavorando per fornire agli italiani quello che l'Europa non sta fornendo - ha concluso - oggi arriverà la sentenza definitiva su questo benedetto AstraZeneneca con cui stanno continuando a vaccinare a Londra come a Vienna”.