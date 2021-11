Coronavirus ultime notizie: oggi in Italia 13.686 nuovi casi e 51 vittime. Tasso di positività al 2,46%

In Lombardia 2.209 nuovi positivi e 7 morti

Sono 2.209 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 115.036, per un indice di positività dell’1,9%, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia. I morti sono stati 7, per un totale di 34.330 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali della regione sono ricoverate 767 persone (+27) e nei reparti di terapia intensiva 81 (+7).



Nel Lazio 17.831 casi positivi, 91 in terapia intensiva

Sono 17.831 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 706 ricoverati, 91 in terapia intensiva e 17.034 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 391.948 e i morti 8.959 su un totale di 418.738 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.566 nuovi contagi (+290) e 8 morti (+2),

In Emilia-Romagna 1.353 nuovi casi e 6 vittime

Altri 1.353 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e sei morti, mentre i ricoverati rimangono stabili. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 35.877 tamponi e l’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni. I decessi riguardano due donne, rispettivamente di 54 e 93 anni, e un uomo di 88, nel Bolognese, una donna di 98 anni nel Ferrarese, una 77enne in provincia di Forlì-Cesena e un uomo di 56 anni nel Riminese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 59 (-3 rispetto a ieri), 575 quelli negli altri reparti Covid (+1).

In Calabria casi in aumento (+272) e 2 vittime

Continua a crescere la curva dei contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrate anche due vittime, con il totale che sale a 1.491. I nuovi contagi sono 272 (ieri 224) con un calo dei tamponi fatti, da 5.334 a 4.688. Il tasso di positività passa così dal 4,2% di ieri al 5,8% di oggi. In flessione di 2 unità il numero dei ricoverati in area medica (113), mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva.

In Piemonte 860 nuovi casi e nessun decesso

Oggi l'unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 860 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 356 dopo test antigenico), pari allo 1,5% di 55.767 tamponi eseguiti, di cui 47.900 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 329 ( - 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.737 I tamponi diagnostici finora processati sono 9.667.072 (+ 55.767 rispetto a ieri), di cui 2.485.497 risultati negativi.