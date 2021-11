Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 13.764 nuovi casi e 71 vittime. Tasso di positività al 2,1%

Nel Lazio 1.276 casi e 6 decessi. Roma a quota 700

Oggi nel Lazio su un totale di 48.736 tamponi, si registrano 1.276 nuovi casi positivi (-7), sono 6 i decessi (stabili), 684 i ricoverati (-13), 89 le terapie intensive (+2) e +582 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 700. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato

In Emilia Romanga 1.307 nuovi casi e 11 decessi

Sono 1.307 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 35mila tamponi registrati. Di questi 514 sono asintomatici, individuati attraverso le attività di contact tracing. Ed è pesante anche il bilancio dei decessi che sono undici: cinque in provincia di Bologna, due nel Modenese e nel Ravennate, uno in provincia di Forlì-Cesena e di Ferrara, tutti sopra i 70 anni. Crescono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 63 pazienti, come ieri, negli altri reparti Covid 574, ovvero 14 in più.

Marche: 480 casi in 24ore, incidenza sfiora 150

Record di contagi giornalieri nelle Marche per l’ultima ondata di coronavirus: 480 casi in un giorno fanno salire l’incidenza fino a 149,99 (ieri 137,33). Intanto, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, si è registrato un aumento di ricoveri per Covid-19 (95; +3 rispetto al giorno prima): invariati in terapia intensiva (23) e nei reparti non intensivi (47), +3 in Semintensiva (25); tre i dimessi in 24ore. E’ deceduta una 90enne di Fermo, ospite della Residenza Valdaso, con patologie pregresse, e il totale regionale sale a 3.143.

In Calabria 224 nuovi contagi e un morto

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 224 i nuovi contagi registrati (su 5.334 tamponi effettuati), +120 guariti e 1 morto (per un totale di 1.489 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +103 attualmente positivi, +109 in isolamento, -8 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 113).



